教部補助242所高中 推動區域教育資源共享機制

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（中央社記者許秩維台北18日電）為提升學生學習成效，教育部於112學年度以全國45個適性學習社區為範圍，補助242所高中，推動區域教育資源的共享機制，提供學生自主學習能力。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實以學生為中心的教育理念，並提升學習成效，國民及學前教育署補助辦理「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」，以適性學習社區為基礎，推動區域教育資源的共享機制，加強高中與大專合作。

國教署提到，112學年度以全國45個適性學習社區為範圍，補助242所高中，各校也以多元方式舉辦自主學習成果展，包含短片製作、語言學習及歷史探究等，展現學生豐富的自學成果，創造屬於自己的人生計畫書。

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以「嘉義區」為例，由嘉義女中邀集嘉義高工等12校共同分享自主學習執行成果，包括學生自主學習韓文、凝膠美甲的成果，也有學生透過歷史科探究與實作課程，參訪嘉義故宮南院，並參加策展講座及透過小組合作查閱文獻，完成簡報及手冊成果發表。

國教署表示，將持續推動高級中等學校協作共好計畫及辦理成果發表會，讓各校相互交流自主學習的執行經驗及成果，持續落實自主學習，並提供學生探索與發展的機會，展現適性多元的學習成果。（編輯：張雅淨）1130218