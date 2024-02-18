台灣領空過路費擬調漲 民航局：擇期召開說明會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北18日電）台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元「過境航路服務費」，近年因疫情跟設備更新等狀況呈現每年虧損，因此民航局擬調漲過路費，將擇期召開說明會聽取各界意見。

航班經過他國飛航情報區時，因塔台會提供飛航情報區的飛航指引，因此都會向航班收取「過境航路服務費」（俗稱過路費），其中台北情報區目前針對過境航班收取每架次新台幣1萬元的過路費，至今已將近17年沒有調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部民航局今天指出，過路費的費率將近17年未曾調整，近年因服務成本急遽增加，且民航局飛航服務總台亦投入大量經費更新設備與提升服務品質，因此目前正評估調整費率，將擇期召開說明會，聽取相關各方意見。

民航局表示，台北飛航情報區的過境航路服務費過去收入以2019年超過24億元最多，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，加上投入較多成本更新設備，每年均呈現虧損情況，去年收入已恢復至疫情前約7成多。（編輯：張雅淨）1130218