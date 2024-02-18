疫情後CP值非唯一 台灣吃好用好儀式感消費商機爆發

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（中央社記者曾智怡台北18日電）疫後時代CP值已非唯一，百貨業者分析，疫後消費者對居家、健康、外貌重視程度持續提升，「吃得好、穿得好的投資越來越多」，推升相關業績水漲船高，儀式感是其中關鍵詞，各大百貨今年都加大力道導入生活雜貨相關品牌搶商機。

環球購物中心主管表示，回顧疫情之初，香氛業績一路暴衝，再者，過去冬天棉被只是保暖作用，現在消費者開始重視顏色、布料，帶動整體生活相關商品業績持續上升，連服飾品牌也開始販售生活雜貨、下午茶，凸顯消費者越來越重視「如何營造更好的生活品質」，而非CP值至上。

環球主管舉例，以機能服為人知的ONEBOY也開發居家系列，包含被子枕頭、配件等，甚至除了機能服飾以外，亦可見寬褲等更休閒品項。今年全台環球店鋪都預計導入生活相關品牌。

SOGO主管表示，消費者從疫情初期不知如何應變，到疫後覺得要珍惜當下，「吃得好、穿得好的投資越來越多」，包含更重視健康、居家品質、外貌身材等，相關業種業績均維持正成長，今年也觀察到不少消費者送禮時，會選購高級健康食品禮盒。

SOGO為此持續開發新品牌，例如忠孝店去年改裝陸續到位，今年因應此趨勢，將在10樓導入運動、戶外用品品牌，B1樓層也會進行改裝，「增加有趣東西」，像是文青雜貨，符合年輕人重視儀式感特性，也瞄準節慶送禮商機。

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當「儀式感」成為顯學，消費者也越來越重視逛街氛圍，例如台北中山區巷弄的文青咖啡廳和特色小店近年頗受年輕族群喜愛，中山捷運站旁的新光三越「起家厝」南西店自從4號出口改裝後，市集週週有，刺激人流大增，1號出口預計今年9月完工，屆時將延伸成一座線形公園。

東區一級戰區SOGO忠孝店後方公園延伸的綠色廊道工程也如火如荼進行中，SOGO主管表示，整體工程預計4月下旬完工，未來將成東區最新的休閒場域，「類似台中綠園道，這是信義區做不到的」。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130218