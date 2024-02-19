嘉市恐怖飼主花盆藏大量動物骨骸 依動保法送辦

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市政府日前在網路社群發現1則貓咪被活活餓死的貼文，昨天前往飼主何姓女子租屋處稽查，在花盆內發現大量動物骨骸，還有2具動物屍體，警方依違反動保法送辦。

嘉義市政府建設處農林畜牧科長陳怜惠今天告訴中央社記者，市府17日在臉書（Facebook）社群發現1則貓咪被活活餓死貼文後，立即追查，發現何姓女子已搬離嘉義市中正路租屋處，另於世賢路4段租屋落腳，昨天會同警方前往稽查。

陳怜惠指出，經何女同意進入屋內，屋內臭味撲鼻且空氣中瀰漫腐臭味，房內髒亂不堪，地上堆滿雜物還布滿排泄物，飼料食盤也長滿大量的蛆蟲，現場飼養9隻狗、5隻貓。

動保人員更在數個花盆內發現大量動物骨骸，還有2具動物屍體，現場環境惡劣、髒亂，不禁噁心掩鼻。

陳怜惠表示，昨天將何女帶回警局製作筆錄，並由警方移送嘉義地檢署偵辦，貓狗全數帶回動保園區安置，並請獸醫師檢視健康狀態。

陳怜惠說，何女聲稱動物的來源是自己飼養或是親友贈送；至於花盆內的動物骨骸大都是被路殺的流浪動物帶回埋葬，貓屍是因病死、狗屍則是年老體弱自然死亡。（編輯：郭諭儒）1130219