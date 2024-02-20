開箱老照片》憂環保 拜耳設廠案觸礁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1998年（民國87年）2月20日：支持和反對拜耳公司設廠案的台中港區附近的團體各發動約6、700名群眾到省議會表達立場，警方動員約500名警力在場維持秩序，以人牆將雙方人群隔開，幸未發生衝突意外事件。

1994年，拜耳公司準備來台投資，計劃投資近新台幣500億元在台中縣台中港區租地設廠，生產甲苯二異氰酸酯（TDI）與二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）。經濟部並在該年底核准通過，估計可帶來300多億的產值及就業機會。

拜耳案是當時政府「亞太營運中心」計畫中第一個外商主動爭取的重大投資案。不過，因擔心工安及污染問題，1995年起，民間開始有反對拜耳設廠的聲浪。

當時的參與競選的民進黨台中縣長候選人廖永來認為應以公投決定，廖永來當選後也極力推動公投計劃，但遭到經建會和拜耳公司反對。

1998年3月，拜耳公司正式終止來台投資設廠計畫。

想看更多拜耳案的照片，立即到中央社影像空間。1130220