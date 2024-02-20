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開箱老照片》憂環保 拜耳設廠案觸礁

2024/2/20 07:00
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支持和反對拜耳公司設廠案的台中港區附近的團體各發動約6、700名群眾到省議會表達立場。（中央社檔案照片）
支持和反對拜耳公司設廠案的台中港區附近的團體各發動約6、700名群眾到省議會表達立場。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1998年（民國87年）2月20日：支持和反對拜耳公司設廠案的台中港區附近的團體各發動約6、700名群眾到省議會表達立場，警方動員約500名警力在場維持秩序，以人牆將雙方人群隔開，幸未發生衝突意外事件。

1994年，拜耳公司準備來台投資，計劃投資近新台幣500億元在台中縣台中港區租地設廠，生產甲苯二異氰酸酯（TDI）與二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）。經濟部並在該年底核准通過，估計可帶來300多億的產值及就業機會。

拜耳案是當時政府「亞太營運中心」計畫中第一個外商主動爭取的重大投資案。不過，因擔心工安及污染問題，1995年起，民間開始有反對拜耳設廠的聲浪。

當時的參與競選的民進黨台中縣長候選人廖永來認為應以公投決定，廖永來當選後也極力推動公投計劃，但遭到經建會和拜耳公司反對。

1998年3月，拜耳公司正式終止來台投資設廠計畫。

想看更多拜耳案的照片，立即到中央社影像空間。1130220

1997年12月將接任台中縣長的廖永來在得知台灣省政府將拜耳投資案加快腳步送交省議會審議後表示，不排除將加速進行公民投票。（中央社檔案照片）
1997年12月將接任台中縣長的廖永來在得知台灣省政府將拜耳投資案加快腳步送交省議會審議後表示，不排除將加速進行公民投票。（中央社檔案照片）
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