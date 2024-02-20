自拍照發社群 專家提醒對「讚」太執著恐降自信

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）Z世代作為數位原住民，社群媒體使用與日常密不可分，尤其透過自拍分享生活更不能少，但專家提醒，自拍照恐影響青少年自尊心和心理健康，尤其對「讚」過度關注，父母須留意。

在社群發布自拍照，過度修飾美化照片，不斷查看按讚數、留言，嚴重影響孩子心理健康，已成為全球共同面臨的問題。Medical News TODAY去年11月發表文章向全世界發出警告，雖然自拍看起來似乎無害，但當它們與社群媒體結合可能對青少年產生負面影響。

這篇文章提到2022年有調查發現，近3成的8歲至18歲女孩會將照片美化，在社群媒體滑看編輯過的照片可能導致青少年對外表有負面感受和不安感；另1份2019年敘事評論研究更顯示，青少年透過發布自拍照獲得「讚」，來獲得社會認可和自信，但缺乏「讚」可能導致不被接受的感覺。

國立成功大學教育研究所所長董旭英近日透過新聞稿表示，青少年階段尋求自我價值，常透過外在形象襯托價值，如在社群媒體塑造完美人設，當沒有獲得預期的讚美、按讚數，可能產生負面感受，不斷累積負面經驗反倒會降低自信，甚至產生攻擊心態，批評或批判別人的生活美照。

董旭英提醒父母或師長，若發現青少年花太多時間修整照片、非常在意上傳後其他人給予的反應時，可試著和他們溝通，討論這個行為會得到哪些快樂，從根源的動機來引導他們，除了外表還有很多方式可以獲得自我價值，社群媒體使用不該是彌補生活上、真實世界的不足作為出發點。

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董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也提到，社群網路改變青少年與他人及世界互動方式，網路世界有不可逆轉的特性，社群自拍照片會永久留存，即便刪除也不會真的消失，很難控制是否會被他人不當使用，讓自己陷入被陌生人關注或網路霸凌的潛在風險。

葉雅馨建議父母透過鼓勵青少年表達對自拍和社群媒體的想法和感受，親子討論社群網路潛在危險、如何安全的使用，讓青少年瞭解每個人都有自己的獨特性，不完美不代表不好，勇敢做自己不依賴濾鏡等，培養健康使用網路社群習慣。（編輯：陳政偉）1130220