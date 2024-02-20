更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

自拍照發社群 專家提醒對「讚」太執著恐降自信

2024/2/20 11:48（2/20 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
專家指出，青少年在社群發布自拍照，過度修飾美化照片，不斷查看按讚數、留言，嚴重影響孩子心理健康，父母須留意。中央社記者陳婕翎攝 113年2月20日
專家指出，青少年在社群發布自拍照，過度修飾美化照片，不斷查看按讚數、留言，嚴重影響孩子心理健康，父母須留意。中央社記者陳婕翎攝 113年2月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北20日電）Z世代作為數位原住民，社群媒體使用與日常密不可分，尤其透過自拍分享生活更不能少，但專家提醒，自拍照恐影響青少年自尊心和心理健康，尤其對「讚」過度關注，父母須留意。

在社群發布自拍照，過度修飾美化照片，不斷查看按讚數、留言，嚴重影響孩子心理健康，已成為全球共同面臨的問題。Medical News TODAY去年11月發表文章向全世界發出警告，雖然自拍看起來似乎無害，但當它們與社群媒體結合可能對青少年產生負面影響。

這篇文章提到2022年有調查發現，近3成的8歲至18歲女孩會將照片美化，在社群媒體滑看編輯過的照片可能導致青少年對外表有負面感受和不安感；另1份2019年敘事評論研究更顯示，青少年透過發布自拍照獲得「讚」，來獲得社會認可和自信，但缺乏「讚」可能導致不被接受的感覺。

國立成功大學教育研究所所長董旭英近日透過新聞稿表示，青少年階段尋求自我價值，常透過外在形象襯托價值，如在社群媒體塑造完美人設，當沒有獲得預期的讚美、按讚數，可能產生負面感受，不斷累積負面經驗反倒會降低自信，甚至產生攻擊心態，批評或批判別人的生活美照。

董旭英提醒父母或師長，若發現青少年花太多時間修整照片、非常在意上傳後其他人給予的反應時，可試著和他們溝通，討論這個行為會得到哪些快樂，從根源的動機來引導他們，除了外表還有很多方式可以獲得自我價值，社群媒體使用不該是彌補生活上、真實世界的不足作為出發點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也提到，社群網路改變青少年與他人及世界互動方式，網路世界有不可逆轉的特性，社群自拍照片會永久留存，即便刪除也不會真的消失，很難控制是否會被他人不當使用，讓自己陷入被陌生人關注或網路霸凌的潛在風險。

葉雅馨建議父母透過鼓勵青少年表達對自拍和社群媒體的想法和感受，親子討論社群網路潛在危險、如何安全的使用，讓青少年瞭解每個人都有自己的獨特性，不完美不代表不好，勇敢做自己不依賴濾鏡等，培養健康使用網路社群習慣。（編輯：陳政偉）1130220

#葉雅馨
#陳政偉
#董旭英
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.44