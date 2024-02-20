大樂透頭獎槓龜 下期獎金保證1億元

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（中央社台北20日電）大樂透第113025期今晚開獎。中獎號碼為17、27、08、34、46、06，特別號25；派彩結果，頭獎槓龜，下期（21日）預估銷售新台幣1.35至1.45億元，頭獎保證1億元。

貳獎1注中獎，獎金502萬3015元。

本期大樂透春節大紅包開出26組，總中獎注數31注，其中21組為單注中獎，5組為2注均分。

今晚開出的春節大紅包獎號依大小順序分別為01、02、03、04、12、16、21、26、36，除了有4個連號之外，也出現3個6尾的獎號。

開出本期春節大紅包獎項的投注站共28家，其中，台中市西屯區的「興旺發彩券行」售出的中獎彩券一張就對中4注，當中有3注獨得百萬獎金、1注分得50萬元，單張總獎金達350萬元。

台彩表示，大樂透如果採用「系統配號｣，以一次投注5個號碼進行包牌（用5個指定號碼搭配其餘的44個號碼，一共會配出44注），單次投注金額為2200元，如果消費者指定這5個號碼都對中獎號，就會有4注是6個號碼全部對中當期獎號；昨天在新北市永和區「福鑫旺彩券行」開出一張彩券對中4注大紅包獎項，也是採用相同的買法。

累計至20日，360組100萬元的春節大紅包已送出325組，目前僅剩餘35組，明天開獎的大樂透仍將繼續加開春節大紅包獎項。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1130220