開箱老照片》陳芬蘭唱紅孤女的願望

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（中央社網站）1965年（民國54年）2月21日：少女歌星陳芬蘭自日本搭乘班機回國省親，並將應電塔唱片影業公司的邀請拍攝一部「芬蘭東京回來」的台語片。

「請借問播田的田莊阿伯啊，人塊講繁華都市 台北對叼去」這首「孤女的願望」是當年廣播電台點歌率最高的歌曲，也見證時代的變遷。主唱陳芬蘭，從小隨著父母在三重長大，8歲時她參加歌唱比賽獲得季軍，之後，陳芬蘭就經常參加歌唱比賽，獲得不少冠軍。

9歲時，陳芬蘭首次進錄音室，翻唱由知名作詞人葉俊麟填詞的「孤女的願望」台語歌，一炮而紅。電影公司打鐵趁熱，邀她主演同名電影。14歲陳芬蘭到日本發展，是台灣首位進入日本歌壇的歌手，還被稱為 台灣的美空雲雀。

之後陳芬蘭由台語歌壇轉向國語歌壇發展，陸續灌了「郊道」、「淚的小花」、「莫待失敗徒感傷」、「幾時再回頭」等唱片，其中「幾時再回頭」、「情人再見」、「淚的小花」都成為紅極一時的流行歌曲。

1972年，作曲家翁清溪為陳芬蘭寫了兩首膾炙人口的歌曲，分別是「月亮代表我的心」及「夢鄉」，但其中「月亮代表我的心」 ，大家記得大多數是鄧麗君版。

想看更多陳芬蘭的照片，立即到中央社影像空間。1130220