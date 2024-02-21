男愛吃火鍋1週3次竟血尿 雙側腎結石惹禍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北21日電）49歲王先生非常愛吃火鍋，每到冬季能1週吃2至3次，某天突然感覺右側腰部痠痛，更出現血尿症狀，就醫檢查發現是腎結石惹禍，甚至雙側腎臟都有結石，緊急治療，症狀已改善。

書田診所泌尿科主任醫師周固今天在記者會分享，臨床上，常遇到像王先生一樣有糖尿病、高血壓、痛風病史的患者，天冷狂吃火鍋，不知不覺結石上身的民眾。火鍋中熬煮的蔬菜、葉菜類會溶解草酸到湯中，增加湯中草酸濃度。

另外，火鍋湯中的肉、大骨湯、海鮮等會增加湯中普林的濃度，周固提醒，大量、頻繁飲用火鍋的湯頭，無疑是增加體內結石的成分，增加結石的可能性，所以建議食用火鍋時，多吃料，少喝湯。

結石依成分可分為鈣化與非鈣化，鈣化類以草酸鈣結石最多，約佔80%；非鈣化類有尿酸結石約佔15%。周固表示，當腎臟結石落入連接腎臟與膀胱的輸尿管，有時會卡在細小通道，引起阻塞，導致血尿、腰痛、腎絞痛、頻尿、急尿等症狀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周固提醒，千萬不要小看腎臟結石落入輸尿管，一旦阻塞超過2星期可能會對腎臟造成傷害，儘早解除阻塞十分重要。除了使用藥物、多喝水排出結石，部分結石可採體外震波碎石術擊碎後排出。

預防所有結石問題，最有效的方式就是多喝水。周固說，平時可留意尿液量及顏色，顏色變深就應補充水分，排出淡黃色尿液才意味水分足夠。另外，有痛風病史的民眾平時要注意避免高普林的食物，如紅肉、海鮮、豆類等，定期追蹤控制尿酸。（編輯：李亨山）1130221