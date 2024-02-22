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東管處推運動觀光 姚黛瑋、張團畯代言又參賽

2024/2/22 19:51（2/22 20:01 更新）
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交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處推廣運動觀光，22日邀請藝人姚黛瑋（左）、鐵人三項好手張團畯（右）代言新運動賽事品牌「旅動 東海岸」，邀請民眾同樂。（東部海岸國家風景區管理處提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月22日
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處推廣運動觀光，22日邀請藝人姚黛瑋（左）、鐵人三項好手張團畯（右）代言新運動賽事品牌「旅動 東海岸」，邀請民眾同樂。（東部海岸國家風景區管理處提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月22日
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處推廣運動觀光，邀請藝人姚黛瑋及鐵人三項選手張團畯代言，2人也將參賽馬拉松及泛舟。

東管處今天舉行記者會，推廣今年推出新的運動賽事品牌「旅動 東海岸」，邀請姚黛瑋及張團畯代言。

姚黛瑋及張團畯都說，非常享受花東地區的慢活、海洋及山脈，也將參與「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動，與選手們一起玩賽又完賽，共同體驗並創造旅動東海岸的美好回憶。

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東管處也推出自行車旅遊品牌「馬到成功168」，除搭配在地領騎導覽人員提供精緻遊程外，更為自由行的旅客規劃東海岸電輔車租賃站點，包含「台東海濱公園」、東河鄉「都蘭文創園區」、成功鎮「東海岸公教度假中心」、「成功海洋環境教室」及長濱鄉「長濱鄉農會金剛好事館」等處，提供自行車、電輔車甲租甲還或甲租乙還服務，遊客透過預約，即可於站點取還車。

東管處說，除了東海岸台11線沿線提供電輔車甲租乙還、甲租甲還服務外，東管處也與台鐵花東線Uni補給租車站點合作，讓遊客可搭乘火車並搭配單車租借，體驗花東小鎮不同的風光。（編輯：管中維）1130222

#張團畯
#東管處
#馬拉松
#姚黛瑋
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