白天高溫差很大 北台灣不到20度、南高屏逾30度
2024/2/23 14:54
（中央社記者汪淑芬台北23日電）大陸冷氣團今天起影響台灣，北台灣感受較明顯。交通部中央氣象署觀測，白天平地高溫，北部及東北部都不到攝氏20度，中南部較溫暖，台南、高雄及屏東甚至超過30度。
根據氣象署觀測資料，中午左右，高雄溪埔、屏東三地門氣溫都達33度，午後超過30度的還包括台南玉井、高雄美濃、屏東麟洛及長治；中部白天高溫多半可達24度左右。
不過，北部氣溫與中南部相比，差異大。氣象署觀測，白天高溫多數不到20度，以下午2時為例，氣象署位於台北市的測站是16.7度、新北板橋16.2度、基隆市14.4度、宜蘭市18度。
氣象署預測，未來兩天仍受冷氣團影響，氣溫和今天差不多，仍是北部整天感受偏冷，其他地區早晚較冷。（編輯：管中維）1130223
- 白天高溫差很大 北台灣不到20度、南高屏逾30度2024/02/23 14:54
- 2024/02/23 08:33
- 2024/02/23 08:13
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
冷氣團2波接力報到 26日北台灣水氣多低溫探11度