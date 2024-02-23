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白天高溫差很大 北台灣不到20度、南高屏逾30度

2024/2/23 14:54
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）大陸冷氣團今天起影響台灣，北台灣感受較明顯。交通部中央氣象署觀測，白天平地高溫，北部及東北部都不到攝氏20度，中南部較溫暖，台南、高雄及屏東甚至超過30度。

根據氣象署觀測資料，中午左右，高雄溪埔、屏東三地門氣溫都達33度，午後超過30度的還包括台南玉井、高雄美濃、屏東麟洛及長治；中部白天高溫多半可達24度左右。

不過，北部氣溫與中南部相比，差異大。氣象署觀測，白天高溫多數不到20度，以下午2時為例，氣象署位於台北市的測站是16.7度、新北板橋16.2度、基隆市14.4度、宜蘭市18度。

氣象署預測，未來兩天仍受冷氣團影響，氣溫和今天差不多，仍是北部整天感受偏冷，其他地區早晚較冷。（編輯：管中維）1130223

#冷氣團
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