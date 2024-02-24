鹽水蜂炮吸客60萬人次 黃偉哲：台南盛況空前

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）為期2天2夜台南鹽水蜂炮今晚進入活動最高潮，市府初步統計約吸引60萬人次遊客，市長黃偉哲主持主炮城「祥龍獻瑞」施放儀式時表示，今天台南人潮滿滿，可說盛況空前。

黃偉哲出席台灣燈會高鐵燈區開幕儀式後，隨即趕往鹽水國中的蜂炮集中施放區，主持主炮城施放啟動儀式，由4座炮城組合而成的大型花燈炮城陸續施放，約200萬發蜂炮搭配高空煙火，帶給現場民眾豐富視覺享受。

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黃偉哲表示，今天在歸仁區的台灣燈會高鐵燈區人山人海、鹽水蜂炮也人潮滿滿，不管是在高鐵燈區、安平燈區，還是在鹽水區有蜂炮、月津港燈節，來自國內外各地遊客齊聚台南，可說是盛況空前，也讓台南感到驕傲，希望每名遊客都平平安安、開心享受元宵佳節熱鬧氛圍。

台南市政府民政局初步統計，鹽水蜂炮在元宵夜吸引約60萬人次遊客，截至晚間10時為止，有47人因參加蜂炮活動受傷，分別為燒燙傷12名、擦傷29名、眼睛異物侵入5名、其他傷勢1名。（編輯：方沛清）1130224