桃園以北2/27防10度低溫 下波冷氣團3/1報到全台濕冷

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象署今天表示，明天桃園以北局部地區可能有攝氏10度或以下的低溫；下一波冷氣團估3月1日南下，水氣偏多，全台轉濕冷，體感可能較這兩天更冷，中部以北普遍低溫約11、12度。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷。今天至明晨桃園以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，水氣今晚至明晨偏多，中部以北仍有零星雨；北台灣普遍低溫約11至13度，中南部、花東13至15度；高溫部分，北台灣約16、17度，其他地區21至24度。

黃恩鴻指出，28、29日冷空氣減弱、水氣減少，但早晚輻射冷卻影響，西半部日夜溫差大，北台灣低溫約14至15度，中南部低溫約15至17度；北台灣高溫回升至約24度，中南部可達26至28度。

黃恩鴻表示，預估29日晚間鋒面接近，北部轉為有局部短暫雨的天氣，3月1日鋒面通過接著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，全台再降溫、有雨，中部以北、東半部局部短暫雨，北台灣降雨較持續，南部也有零星降雨；3月2日水氣稍減，中南部轉多雲。

黃恩鴻指出，這波冷氣團預估3月2日清晨最冷，低溫範圍可能較這兩天更廣，中部以北、宜蘭普遍低溫約11、12度，南部、花東地區約14至16度，局部沿海空曠地區或近山區平地仍可能有不到10度低溫；且因為水氣多，因此體感上可能會更冷一些。

黃恩鴻說，預估3月3日冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，白天起氣溫回升；東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻提醒，29日清晨台南以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度；3月1日晚間至3日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3000至3500公尺高山有降雪的機會。（編輯：李亨山）1130226