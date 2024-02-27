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苗栗清晨10.3度 吳德榮：冷氣團減弱北台灣仍冷

2024/2/27 08:36（2/27 08:50 更新）
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圖為台北市內湖科學園區民眾戴上帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉攝氏10.3度。氣象專家吳德榮提醒，北海岸降雨較明顯；「強烈大陸冷氣團」緩慢減弱中，北台灣仍陰冷，其他地區早晚冷。

中央氣象署今天發布低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今天桃園、新北、台北局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機會。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉10.3度、新北市石門區11.2度；其他縣市部分，台北市北投區為15度、新竹縣新豐鄉13.7度、台中市大里區16.4度、台南市南區16.7度。

另外，氣象署並發布大雨特報，受東北風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天迎風面雲量多，北部、東半部偶有局部少量降雨的機率，北海岸降雨較明顯；「強烈大陸冷氣團」緩慢減弱中，北台灣仍陰冷，其他地區早晚冷。

吳德榮提到，明天、29日轉「高壓迴流」型態，天氣好轉，氣溫明顯回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，3月1日過境的鋒面、較前一波結構完整，為中部以北帶來明顯降雨；3月1日晚、2日晨，有再度接近「強烈大陸冷氣團」標準的機率，北部沿海及部分平地仍將降至10度左右，中部以北「乍暖還寒」、天氣濕冷，應注意保暖。

吳德榮表示，預估3月3日冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫回升；3月4、5日轉「高壓迴流」型態，各地晴暖如夏；西半部、外島易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。（編輯：陳政偉）1130227

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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