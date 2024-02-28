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開箱老照片》二二八紀念碑破土儀式

2024/2/28 07:00
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內政部長吳伯雄（右3）、建碑委員會主任委員陳重光（右4）等在台北市新公園舉行象徵性的破土儀式。（中央社檔案照片）
內政部長吳伯雄（右3）、建碑委員會主任委員陳重光（右4）等在台北市新公園舉行象徵性的破土儀式。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1993年（民國82年）2月28日：由政府和民間共同組成的二二八建碑委員會，在台北市新公園舉行象徵性的破土儀式。

二二八和平公園座落於台北車站前館前路底，原名為台北公園，又稱新公園。建於1899年，是台北市歷史最悠久的公園。為了撫平歷史事件的傷痕，於1996年2月28日更名為二二八和平公園。

為紀念228事件中死傷的無辜百姓，政府決定於二二八和平公園內設置紀念碑。公開徵選紀念碑圖樣最終獲選的設計者為王俊雄、鄭自財（2004年改名為鄭自才）、陳振豐與張安清等4人團隊，其中鄭自才為424刺蔣案主角之一。

1995年紀念碑落成，但一開始因抗議「真相尚未釐清」，經歷兩年有碑無文的歲月，直到1997年2月28日才在紀念碑文上詳載1947年228事件源起始末，期望可以告慰亡者在天之靈，平撫受難者及其家屬悲憤之情。

想看更多二二八紀念碑的照片，立即到中央社影像空間。1130228

1995年2月28日李登輝總統親臨台北新公園主持二二八紀念碑落成典禮，典禮氣氛莊嚴肅穆。圖為罹難家屬代表林宗義（左2）在紀念碑前獻花。（中央社檔案照片）
1995年2月28日李登輝總統親臨台北新公園主持二二八紀念碑落成典禮，典禮氣氛莊嚴肅穆。圖為罹難家屬代表林宗義（左2）在紀念碑前獻花。（中央社檔案照片）
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