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開箱老照片》林來瘋延燒至旅展

2024/2/29 07:00
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2012年2月29日高雄巨蛋國際旅展提前暖場，有廠商推出「17元到紐約為林書豪加油」投籃比賽，炒熱買氣。（中央社檔案照片）
2012年2月29日高雄巨蛋國際旅展提前暖場，有廠商推出「17元到紐約為林書豪加油」投籃比賽，炒熱買氣。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）2012年（民國101年）2月29日：高雄巨蛋國際旅展3月2日登場，主辦單位提前為展出暖場，有廠商推出「17元到紐約為林書豪加油」投籃比賽，炒熱買氣。

2012年2月4日，林書豪幫助美國NBA籃球尼克隊打出一波7連勝，讓原本對該賽季不抱太大期待的尼克隊，一路打進季後賽，寫下驚奇旅程。

畢業於哈佛大學的林書豪，父母來自台灣，由於NBA的亞裔球員很少，當時的美國不斷報導林書豪的優異表現，更讓全球語言觀察機構（Global Language Monitor）認證「Linsanity（林來瘋）」一字，其在短時間就在全世界獲得 2.5 萬引用，因而被認定成為正式的英文單字。

台灣也對「林來瘋」延燒與有榮焉，當年高雄巨蛋國際旅展旅展主辦單位配合開幕，舉辦投籃比賽，可以17元購得市價2萬9000元的台北至紐約來回機票一張，到紐約為林書豪加油，引來大批民眾排隊。

5名幸運入場民眾比賽後，最後由21歲的陳姓學生抱回機票。他面對媒體大呼不可思議，並對著鏡頭說「媽我上電視了，借我錢，讓我買球賽門票去紐約看林書豪打球」。

想看更多林書豪的照片，立即到中央社影像空間。1130229

2012年2月11日在京華城B3地心引力廣場的「ESPN豪小子直播派對」，吸引許多民眾前往觀戰，林書豪每次得分都會high翻全場。（中央社檔案照片）
2012年2月11日在京華城B3地心引力廣場的「ESPN豪小子直播派對」，吸引許多民眾前往觀戰，林書豪每次得分都會high翻全場。（中央社檔案照片）
#林來瘋
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