水試所龍蝦苗育成率業界之最 助攻產量翻倍拓外銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北28日電）龍蝦資源銳減，水試所今天表示，龍蝦玻璃稚蝦培育技術去年有重大突破，育成率破7成，達業界之最，有助產量翻倍，預計年底會有首批蝦苗上市，3家以上技轉投產，可拓展外銷。

農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心主任何源興告訴中央社記者，全球龍蝦屬共19種，台灣周邊海域就有8種，但過去漁民1天可抓到5公斤，現在1公斤不到，顯示龍蝦資源銳減。而去年發布透過減少幼苗互相蠶食的關鍵技術，可讓龍蝦苗由2公分長至5公分的中間育成率破7成，已有1家技轉。

他指出，這家業者今年投入硬體建置，包含申請各項文件、使用執照及飼養流程在內，預計年底可產出首批體長5公分的龍蝦苗，供應後續「漁電共生」室內養殖業者飼養上市。

他表示，且最後這一階段養到上市的飼養業者，育成率原本就達8、9成，經由中間飼養龍蝦苗的育成率破7成，遠比業界一般3、4成高許多，最終產量可望翻倍。

何源興表示，現在上市的龍蝦1尾約250到300公克重，零售價1公斤新台幣1500到2000元，以250公克計算，4尾就可賣1500到2000元，產量翻倍，營收可大幅成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

育苗業者收益也將明顯提高，何源興說，龍蝦苗仰賴野生捕捉，目前包含中國、越南業者，都是從印尼、菲律賓進口白身苗（透明）飼養，1尾2公分左右、要價50元，國內育苗業者購入後養到5公分大，1尾售價110到130元，育成率破7成，商機成長率可期。

何源興估計，國內市場需求可提供3家育苗業者營運，若增至3家以上技轉投產，台灣龍蝦苗可望拓展出口商機，技轉費用僅約10萬元，呼籲業者技轉投產，此技術的運用，可望建置國產龍蝦養殖產業優勢，並拓展外銷商機。（編輯：張雅淨）1130228