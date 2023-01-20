突破龍蝦養殖稚蝦育成率達7成 水試所推蝦電共生

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水試所突破龍蝦幼蝦育成率困境，從4成提高至7成，經多日培育，稚蝦體型已長大到4公分。 （鄭明忠提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年1月20日

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）水試所突破龍蝦幼蝦育成率困境，從4成提高至7成，可配合「蝦電共生」設施養殖龍蝦，已有業者高度興趣，正洽談技轉中。

農委會台東區農業改場去年11月舉辦「夯食農原力現」活動，邀請相關單位分享年度試驗研究與推廣成果。水產試驗所東部海洋生物研究中心在會場展示「龍蝦玻璃稚蝦中間育成技術」，突破龍蝦稚蝦育成率達7成，引起水產養殖業者關注。

負責這項研發技術的水試所東部中心助理研究員鄭明忠接受中央社記者訪問表示，龍蝦在蝦卵孵育後進入蜉蝣期，再經過約6個月後脫殼變成玻璃蝦苗，這段期間的人工培育技術全球尚未能突破，因此台灣龍蝦養殖多是進口2公分的野生玻璃龍蝦苗後，再培育成4公分的稚蝦。但這段期間的幼蝦會互相殘食，加上水質、環境等因素，死亡率相當高，民間養殖的成功率不到4成。

他說，水試所開發的「龍蝦玻璃稚蝦中間育成技術」，採取以大型海藻提供遮蔽保護，及投放白蝦苗分散龍蝦玻璃稚蝦的注意力，以降低殘食率，還有水質、飼料的管控等技術，育成率已突破7成，解決了高死亡率風險的問題，且育成後的龍蝦的蝦膏濃厚，蝦肉也更Q彈。

鄭明忠表示，水試所養殖的龍蝦品種有波紋龍蝦及錦繡龍蝦，其中以波紋龍蝦在市場上較常見，較易取得，價格也較低，透過開發的養殖技術，2公分的波紋龍蝦玻璃蝦苗，2個月即可長成4、5公分大的稚蝦，之後下游養殖業者取得波紋龍蝦稚蝦後，只要再培育8至10個月，就可達到250到300克的上市體型。

水試所東部中心主任何源興表示，龍蝦若養在室外，會因突發事故或天災停電，造成鹽度下降而死亡，政府正在推動「魚電共生」設施養殖，室內光線較不充足，剛好適合喜歡躲在消波塊或礁岩內、夜行性又高經濟效益龍蝦。

他表示，台灣的龍蝦多靠進口及海邊捕撈，透過人工養殖，可以取代部分進口，並減少對野外族群的依賴，降低海洋生態衝擊，且養殖龍蝦的生殖腺會提早成熟，因此膏黃更豐富，口感更香濃，目前已有養殖及光電業者洽談技轉。（編輯：孫承武）1120120