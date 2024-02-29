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天穿日台灣客家山歌比賽 百歲人瑞、5歲小孩來開唱

2024/2/29 16:17（2/29 16:21 更新）
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第57屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽29日起登場，客委會副主委周江杰（前右5）在竹東鎮客家戲曲公園出席開幕活動，邀請民眾來了解客家文化，也從山歌比賽中認識客家風土人情。中央社記者郭宣彣攝 113年2月29日
第57屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽29日起登場，客委會副主委周江杰（前右5）在竹東鎮客家戲曲公園出席開幕活動，邀請民眾來了解客家文化，也從山歌比賽中認識客家風土人情。中央社記者郭宣彣攝 113年2月29日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）竹東天穿日台灣客家山歌比賽今天開幕，活動從2月29日至3月3日。客委會副主委周江杰出席表示，台灣是世界客家文化中心，也要打開台灣客家山歌名號，發揚客家文化。

第57屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽，今天在竹東鎮客家戲曲公園開幕，周江杰致詞表示，邀請民眾來了解客家文化，也從山歌比賽中認識客家風土人情，也可到地方品嚐客家美食。

周江杰說，台灣是世界客家文化中心，客委會與新竹縣政府、竹東鎮公所等攜手，要將竹東天穿日台灣客家山歌比賽持續發揚，也要推廣客家文化與精神。

新竹縣政府秘書長李安妤致詞說，藉由客家山歌比賽也讓更多民眾了解客家文化，同時邀請民眾到竹東鎮走訪，還可逛客家市場，感受客家好客精神。

竹東鎮長郭遠彰向中央社記者表示，此次客家山歌比賽共有1017人報名，最年長參賽者為100歲，最年輕的為5歲，而今年賽事共規劃10組，如有老山歌組、小調組、長壽組等，賽事精彩。

郭遠彰說，山歌比賽活動從2月29日至3月3日，活動期間在鄰近戲曲公園的中興河道廣場有系列活動，如山歌時光留聲展區、創意手作DIY、山歌詩詞書寫吟唱、文創攤商市集等，邀請民眾前來感受客家歌與文化。（編輯：方沛清）1130229

第57屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽29日在竹東鎮客家戲曲公園開幕，吸引不少民眾前往參加，並有各式表演輪番上陣，現場洋溢熱鬧氣氛，活動將持續到3月3日。中央社記者郭宣彣攝 113年2月29日
第57屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽29日在竹東鎮客家戲曲公園開幕，吸引不少民眾前往參加，並有各式表演輪番上陣，現場洋溢熱鬧氣氛，活動將持續到3月3日。中央社記者郭宣彣攝 113年2月29日
#台灣
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