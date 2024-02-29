台北春季旅展促銷多 長榮將開航愛媛未稅免萬元

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台北市旅行商業同業公會主辦的台北春季旅展，明天至4日在台北世貿一館舉行。長榮航空將於3月6日開航的日本愛媛航班，有未稅新台幣萬元以下優惠，易遊網也推出多項日本促銷。

除春季旅展外，長榮航空搶先今天起至3月12日，推出春季線上旅展，並發布新聞稿，9月30日前從台灣出發指定航線，享最低75折起優惠，並針對將於3月6日開航的桃園直飛愛媛縣松山市，推出未稅9390元優惠，桃園-東京、桃園-福岡及高雄-福岡，有賞櫻折扣，桃園-首爾來回未稅最低只要5665元起。

長榮航空指出，說走就走的港澳輕旅行優惠，高雄-澳門來回未稅最低2088元起、桃園-澳門來回未稅最低2546元起桃園-香港來回未稅最低3556元起；其他包括澳洲、歐美等航線，也有優惠驚喜價。

知名旅遊電商易飛網看準春夏旅遊旺季商機，早於2月8日就開跑春季線上旅展。

易飛網今天發布新聞稿，與2023年同期相比，春季旅遊銷售成長逾5成，尤其日本旅遊人氣居高不下，因台積電投資而聲名大噪的日本九州熊本縣，商務交通及旅遊需求攀升，桃園機場往返熊本的機票供不應求。

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易飛網推出「九州4日/5日機票暖心專案」，內含九州佐賀來回機票，並贈送市價約3000元的佐賀至熊本或福岡專車單程接駁，每人1萬500元起，較直飛熊本機票便宜約7000元，相當於省下近萬元交通費用，且僅需多花1小時車程便可抵達熊本車站，3月8日起就可出發。

易飛網推薦「中華航空-九州輕鬆漫遊5日」，至熊本屋台村品嚐當地美食、散策藝術小鎮湯布院；「長榮航空-九州漫遊5日」乘皿倉山透明觀光纜車登頂賞夜景、遊夢幻溫泉湖泊美景金麟湖，九州系列行程最低1萬8900元起，第2人最高優惠3000元。（編輯：李亨山）1130229