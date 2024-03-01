中央社海外特派員校園巡迴講座開跑 盼轉動新聞眼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中央通訊社第7屆「我是海外特派員」校園巡迴講座，今天首場從銘傳大學起跑，由曾派駐印尼的中央社國際暨兩岸新聞中心副主任周永捷，分享獨自在海外採訪的難忘經驗。

「我是海外特派員」活動今年邁入第7屆，過去6年中央社共辦理近130場全台校園巡迴演講、累積參與人數超過1萬5千人，活動總觸及超過300萬人次，迄今已累積遴選出15名海外小特派，分別前往美國、印尼、馬來西亞、德國、泰國、菲律賓、新加坡等7個國家實習，成為國內唯一青年學子海外特派甄選活動，為大專院校學生創造國際新聞媒體識讀及實作能力，並大幅提升新聞國際觀。

今年「我是海外特派員」計畫以「AI世代媒體識讀」、「淨零碳排邁向永續」、「擴增海外實習名額」為3大亮點，結合趨勢議題，期待同學與時事接軌，更增加免費海外實習名額，讓更多青年學子有機會前往海外，見識不同國家與新聞環境，持續朝新聞夢前進。

第7屆「我是海外特派員」系列活動，由文化部指導，並獲得企業贊助支持，期望透過20場校園巡迴講座、北中南新聞培訓營、中央社實習、免費海外實習等扎實系列活動，打造出具備時事觀點、國際視野的新聞人才，或藉此培養出具國際觀，保有自我反思、判斷假訊息能力的學生。更多詳細資訊請隨時鎖定官方粉絲專頁「我是海外特派員」。（編輯：龍柏安）1130301