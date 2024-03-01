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新加坡NATAS旅展 台灣館主打農村廚房

2024/3/1 21:57（3/1 22:11 更新）
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新加坡NATAS旅展台灣館開幕儀式，駐新加坡代表童振源（左3）出席。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年3月1日
新加坡NATAS旅展台灣館開幕儀式，駐新加坡代表童振源（左3）出席。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年3月1日
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（中央社台北1日電）新加坡春季最大的新加坡全國旅行社協會（NATAS）旅展1日至3日在新加坡博覽中心（Singapore EXPO）舉辦，交通部觀光署駐新加坡辦事處再度進場，打造的台灣館以台灣農村廚房及食農教育為主題，強調深度台灣體驗及永續旅遊概念。

台灣休閒農業發展協會和旗下6家台灣休閒農場在會場提供最新旅遊資訊及互動體驗，台灣3家國籍航空公司也進駐，鼓勵新加坡旅客再度造訪台灣。

交通部觀光署駐新加坡辦事處表示，新加坡旅客對台灣的支持在2022年10月台灣開放邊境後充分顯現。2023年全年新加坡到台灣的旅客量46萬3898人次，已經超越疫情前2019年水準，是全東南亞第一大、全球第5大客源市場，僅次於港澳、日本、韓國及美國。

觀察到新加坡旅客在疫情後更願意體驗不同旅遊景點及活動，也更願意在一個地點停留更長時間，深度感受當地獨有風貌。因此觀光署過去一年在新加坡以Explore Taiwan為號召，透過社群互動、戶外媒體廣告、廣播專題、線上OTT平台、KOL合作等多樣管道，提供旅遊資訊。

為吸引新加坡旅客繼續前進台灣，觀光署駐新加坡辦事處循例自辦設立小型台灣館，並協力本地旅遊業者強力推銷赴台旅遊套裝，爭取新加坡旅客赴台商機。（編輯：馮昭）1130301

新加坡春季最大的NATAS旅展台灣館吸引眾多新加坡消費者參觀。圖為櫃檯服務人員回應新加坡消費者詢問台灣旅遊資訊。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年3月1日
新加坡春季最大的NATAS旅展台灣館吸引眾多新加坡消費者參觀。圖為櫃檯服務人員回應新加坡消費者詢問台灣旅遊資訊。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年3月1日
#台灣
#台灣館
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