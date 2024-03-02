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合歡山降雨夾冰霰、玉山下冰珠 台14甲正常通行

2024/3/2 09:56（3/2 10:43 更新）
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強烈大陸冷氣團影響，合歡山2日降雨間斷夾冰霰，但路面未明顯積雪結冰，位於海拔3150公尺的松雪樓外也沒有明顯積雪。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年3月2日
強烈大陸冷氣團影響，合歡山2日降雨間斷夾冰霰，但路面未明顯積雪結冰，位於海拔3150公尺的松雪樓外也沒有明顯積雪。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年3月2日
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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）強烈大陸冷氣團影響，合歡山今天降雨夾冰霰，路面未明顯積雪結冰，台14甲線正常通行；另外，氣象署表示，玉山氣象站尚未觀測到降雪，上午8時15分至8時35分下冰珠。

交通部中央氣象署上午發布低溫特報指出，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率；根據氣象署網站資料，合歡山頂測站昨天晚間至今天上午氣溫約1、2度上下，天氣陰有雨、陣風達9級，截至上午9時當日累積雨量21毫米。

合歡山雖未見下雪，適逢週末假日，仍有不少遊客頂著低溫衝上山「追雪」，當地工作人員指出，合歡山今天上午降雨夾冰霰、冰珠，風大且起霧；氣象署接受中央社記者訪問表示，合歡山今天白天仍有固態降水（雪或冰霰）機會，今晚轉乾冷，降雪機率變小。

交通部公路局中區養護工程分局昨天晚間至今天清晨針對省道台14甲線南投翠峰至花蓮大禹嶺路段實施夜間預警封閉，中區養護工程分局指出，經派員檢視路況正常，今晨解除管制，指標29公里處昆陽以上路段起霧視線不佳、路面潮溼，請用路人小心行駛並開近光燈。

中工分局指出，台14甲線、台8線高海拔路段受強烈大陸冷氣團及華南水氣影響，仍有局部降雨夾霰及路面零星結冰機率，行駛台14甲線及台8線用路人，雪季期間山區路況難以掌握，非必要勿前往。（編輯：郭諭儒）1130302

強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署觀測，玉山2日上午下冰珠，當時氣溫約攝氏零下1度，相對溼度94%。（氣象署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年3月2日
強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署觀測，玉山2日上午下冰珠，當時氣溫約攝氏零下1度，相對溼度94%。（氣象署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年3月2日
#合歡山
#省道台14甲線
#中央氣象署
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