強烈冷氣團減弱 雨勢漸停氣溫漸升

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（中央社台北3日電）氣象署表示，今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，水氣減少，除東半部地區、中部以北山區有零星短暫雨，其他地區轉為多雲到晴天氣，中部山區降雨隨時間亦逐漸停歇。

中央氣象署指出，氣溫方面清晨仍冷，台中以北、宜蘭仍有局部攝氏10度氣溫發生機率，其他地區亦僅12至16度，請大家要注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全。

白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，北部、宜花高溫上看20度，中部、台南及台東可達22、23度，高屏則約24至27度。

今晚至明天清晨，中部以北地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天強烈大陸冷氣團減弱，環境風場為東北東風至偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，夜晚中部以北地區易有低雲或霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；清晨至上午，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：陳仁華）1130303