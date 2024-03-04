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紐西蘭台灣日登場 2萬名民眾共襄盛舉

2024/3/4 13:34（3/4 13:56 更新）
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「2024紐西蘭台灣日」於紐西蘭奧克蘭盛大登場，邀請阿美族歌手舒米恩（左2）獻唱，向紐西蘭民眾介紹台灣優質藝文與人文風情。（駐奧克蘭辦事處提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年3月4日
「2024紐西蘭台灣日」於紐西蘭奧克蘭盛大登場，邀請阿美族歌手舒米恩（左2）獻唱，向紐西蘭民眾介紹台灣優質藝文與人文風情。（駐奧克蘭辦事處提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年3月4日
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（中央社記者楊淳卉雪梨4日專電）「2024紐西蘭台灣日」於紐西蘭奧克蘭盛大登場，有多名紐西蘭國會議員及地方政要共襄盛舉，現場除了準備台灣美食，還邀請到「三金獎」阿美族歌手舒米恩獻唱，向紐西蘭民眾介紹台灣優質藝文與人文風情，吸引約2萬名民眾參加。

「2024紐西蘭台灣日」於3月1日、2日在奧克蘭登場。這個活動自2016年以來，今年是第6度辦理，也是奧克蘭僑界舉辦最大規模的文化展演活動，由「紐西蘭台灣日籌備委員會」規劃協調。

駐紐西蘭代表歐江安、駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶，以及多名紐西蘭政要，包括國會議員賈西亞（Paulo Garcia）、帕馬（Parmjeet Parmar）、卡洛斯．張（Carlos Cheung），還有奧克蘭市及羅托魯市議員，紐西蘭警、政、藝文、領事團和毛利社群等貴賓出席。

本屆籌備委員會召集人陳姿穎致詞時表示，感謝各方大力的協助促成；歐江安及陳詠韶也大讚，活動展現了台灣多元文化風貌。此外，與奧克蘭為姊妹市的台中市，由中市客家事務委員會主委江俊龍代表祝賀活動成功。

多名紐西蘭國會議員及奧克蘭市議員，也上台致詞肯定台灣僑民對紐西蘭社會的貢獻。

今年「紐西蘭台灣日」主題為「連結．匯聚．合一」，特別邀請曾獲金曲、金馬、金音「三金獎」肯定的阿美族歌手舒米恩（Suming Rupi）獻唱。

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台灣電影「只有大海知道」導演崔永徽、電影主角鍾家駿也出席放映活動，與民眾分享這部以台灣原住民為故事背景的作品。現場還有台灣愛心365合唱團表演，更展示油畫大師張文松作品，以紐西蘭毛利族與台灣原住民16族油畫，向紐西蘭民眾介紹台灣藝文與人文風情。

活動並準備臭豆腐、麵線、油飯和珍奶等台灣美食小吃供民眾品嚐，藉由美食、表演、電影與畫作，展現台灣客家、原民與閩南文化。（編輯：張芷瑄）1130304

#台灣
#紐西蘭
#陳詠韶
#歐江安
#奧克蘭
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