海面海象預報時效 4/1起遠、近海由3天增長為5天

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署加強海面海象及天氣預報時效，自4月1日起，遠海、近海預報時效將由現行的3天增長為5天；濱海鄉鎮或島嶼沿海共120個參考點，預報時效也由48小時增長為72小時。

中央氣象署今天發布新聞稿表示，今年4月1日起延長海面海象及天氣預報時效，由原先的3天增長為5天，提供包含遠海15大分區及近海17分區的風、浪及天氣逐日資訊。

另外，鄉鎮沿海精緻化預報服務部分，時效也由原先的48小時增長為72小時，針對濱海鄉鎮或島嶼沿海共120個參考點，提供海氣象預報資訊（包含逐3小時風力、波浪、海流、天氣預報及潮汐）。

氣象署表示，為持續配合推動行政院「向海致敬」政策，提升海氣象資訊在漁業、航運、遊憩、防救災及航行安全等多元運用的便利性，提供各界能更早掌握海氣象預報資訊。

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氣象署說明，遠海及近海預報服務時效延長，讓使用者在5天前即可掌握逐日海氣象趨勢，安排海上活動日程；72小時之內則可再透由逐3小時鄉鎮沿海精緻化預報，瞭解活動海域更細緻海氣象變化，對於安排親海、近海活動或海上作業時，可依需求綜合搭配此2項預報服務。

氣象署表示，民眾可透過氣象署網站及生活氣象App的遠海、近海預報及鄉鎮沿海預報專區，快速便捷查詢所需預報資訊；並提醒海氣象瞬息萬變，從事海上活動要隨時注意天氣及海象的變化，保護自身安全。（編輯：李亨山）1130305