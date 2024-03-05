海豚擱淺墾丁南灣海灘 搶救無效交成大解剖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）屏東縣墾丁國家公園南灣沙灘今晨6時許有民眾通報1隻海豚擱淺，海巡署與海保署前往，因搶救無效，將送往成大海洋生物暨鯨豚研究中心解剖釐清擱淺原因。

擱淺海豚為瑞氏海豚，幼體呈淺灰色，生長過程中會逐漸轉黑，皮膚刮擦會留下一痕一痕的白色傷疤因此俗名花紋海豚，主要在東部海域活動，並有群聚性，群體行動可從20到上百隻不等，壽命推估可存活45至50歲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

成大海洋生物暨鯨豚研究中心主任王浩文接受電訪表示，南灣擱淺的個體長260公分，初步觀察是青壯到中年。民眾發現時剛好有鯨豚研究中心的志工在現場，立刻將海豚扶正，避免其側翻嗆水並協助保濕、通報救援，但海豚仍於8時20分失去生命跡象。

海保署與海巡署人員已將死亡海豚移至陰涼處等待拖運，王浩文表示，下午將在成大解剖，查看海豚是否有感染或慢性疾病，找出其擱淺原因。（編輯：郭諭儒）1130305