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春假原住民返鄉列車 6日凌晨開放訂票

2024/3/5 15:40
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（中央社記者盧太城台東縣5日電）春假原住民返鄉專車，6日零時開賣，具原住民身分者可幫非原住民家人代購，每人單程限購4張，立委陳瑩呼籲族人多加利用。

民進黨籍平地原住民立法委員陳瑩服務處今天發布新聞稿表示，基於原住民族文化傳承，協助族人返鄉交通，陳瑩2016年成功推動每年春假、暑假、年底等3個期間，台鐵開設原民列車，協助原住民返回部落的交通運輸問題。

陳瑩表示，過去原住民要回到部落，經常是「一票難求」情形，再不然就是必須「轉車再轉車」，而原民列車就是專為原住民規劃的返鄉列車。

原民列車推動至今，從北迴線加入南迴線、加入紅眼列車（跨夜）、優化訂票系統、EMU3000加入運輸，不斷滾動式調整，提升族人返鄉交通的運輸品質，返回部落更方便且輕鬆舒適。

陳瑩表示，這次春假原民列車，開設期間為4月3日至4月8日，3月6日零時起開放訂票，返鄉族人可以多多利用。

陳瑩表示，在台鐵訂票網站上訂票，具有原住民身分者可幫非原住民民家人代購，每人單程限4張，來回8張；網路訂票完成2日內至各火車站領票。（編輯：郭諭儒）1130305

#民進黨籍
#台鐵
#陳瑩
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