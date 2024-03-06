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鋒面通過強烈冷氣團南下 各地轉雨北台晚間探14度

2024/3/6 07:57（3/6 08:09 更新）
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圖為台北市中正區外出民眾穿著厚外套，撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
圖為台北市中正區外出民眾穿著厚外套，撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）氣象署表示，今天鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，天氣有明顯轉變，北台灣轉為短暫陣雨，其他地區也將陸續轉為有局部短暫陣雨，外出應攜帶雨具備用。

中央氣象署指出，氣溫方面，北台灣氣溫將明顯下降，白天高溫降至攝氏16至19度，晚上降至14度左右，中部及花東高溫約23至27度，南部高溫約28至31度，晚上氣溫亦會下降至18至20度，各地都越晚越冷，請留意氣溫變化趨勢，適時增添衣物。

此外，東北風增強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及各離島將有8至9級強陣風，沿海風浪大，海邊活動應注意安全；金門並有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，環境風場由西南風轉為東北風，空品多為普通至良好，金門易有局部霧或低雲影響能見度。

苗栗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1130306

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#金門縣
#花東
#氣象署
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