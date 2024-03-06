北榮微創冰針凍死癌細胞 對抗小腫瘤效果同手術

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（中央社記者曾以寧台北6日電）台北榮總腫瘤微創介入性治療「氬氦刀冷凍消融術」，透過氣體在探針內急速壓縮造成超低溫的冰針，使癌細胞破裂，對抗4公分以下腫瘤，效果與手術相當，且患者在術後隔天就可出院。

今年73歲的郭先生，10多年多次腹痛跑急診，發現膽囊出問題，不料手術前檢查，又發現腎臟有個3公分多的惡性腫瘤；當時醫生告訴他，雖然腎功能完整，但因腫瘤位置不好，需要切除全腎，他輾轉來到北榮，透過冷凍治療殺死癌細胞，不但手術隔天就可以出院，過了10年多也未復發。

台北榮總放射線部介入性診療放射科主任沈書慧今天在記者會上說明，「氬氦刀冷凍消融術」是腫瘤微創介入性治療的一種，在電腦斷層導引下，將探針插到腫瘤組織中，透過氬氣在針體內腔急速壓縮，瞬間降低局部溫度可達攝氏負160度，在針尖形成超低溫範圍，讓細胞內外迅速形成冰晶，導致腫瘤細胞破裂，達到治療目的。

沈書慧指出，冷凍消融術與傳統手術比較，侵入性較小，沒有開刀傷口，身上只會幾個針孔，恢復時間很短、疼痛較輕微，通常在治療後即可正常活動，隔天就能出院。且研究顯示，對4公分以下腫瘤治療效果與手術相當，更不像放射線治療有劑量限制，若有復發狀況，可以重複治療。

冷凍消融術適用範圍，沈書慧說，主要適用於侷限性腎臟腫瘤，此外轉移性淋巴結、肝臟腫瘤、肺臟腫瘤、骨骼系統腫瘤都可以，尤其適用於插管麻醉有高風險等不適合手術，或不適合局部放射線治療者，及已經手術或接受放射線治療後又復發者；但有嚴重凝血障礙，或癌症侵犯到腸道或血管腔內者則不適用。

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沈書慧表示，台北榮總放射線部自2010年引進冷凍消融術至今已施行超過600例，其中6成是腎臟腫瘤；初次診斷腎細胞癌的近300個病例中，初次治療控制率約為95%，經過重複治療後局部控制率可達99%。在侷限型腎細胞癌，冷凍治療是有效而安全的治療方式，國際診斷準則中也已列入標準治療方式之一。

北榮放射線部主任邱宏仁說，治療方式日新月異，不少微創手術需要影像引導，為助民眾理解放射線部工作，將在行政院退輔會通過後，正式更名為「影像診療部」，旗下「先進微創介入診療中心」，可同時結合血管攝影透視設備進行血管內治療，提供客製化腫瘤微創介入性治療。（編輯：陳政偉）1130306