38婦女節 婦團籲扎根教育數位身體隱私權

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）明天是38婦女節，婦團今天說，數據顯示，在網路世界中，女性仍是數位性暴力主要受害者，呼籲應進行全面性數位身體隱私權、數位身體界線的扎根教育才能從根本預防。

婦女救援基金會今天發布新聞稿指出，3月8號是國際婦女節，根據行政院性別平等會「2024年性別圖像」幾項統計指標與指數顯示，台灣婦女地位相對其他國家較為平等，但在人身安全與司法的部分，女性仍然為性別暴力主要的被害人。

婦援會表示，根據衛生福利部統計，在性影像雙法實施後，成人、兒少性影像遭散布的申訴案件中，女性占6成至7成，且2023年比2022年同期，成人申訴案件量多出數倍，顯示近年來性私密影像犯罪是個不容忽視的問題。

若以實務數據來看，婦援會提到，2023年服務的272名數位性暴力新案件中，有81%被害人是女性，而求助者與加害人雙方關係以網友36%最多，其次為前、現任伴侶30%，而性影像取得手法自拍，則多以愛情、打工等名義被誘騙提供29%最多，其次是偷拍23%。

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婦援會表示，透過多年實務發現，要降低數位性暴力事件，需要進行全面性數位身體隱私權、數位身體界線的扎根教育才是根本預防方式，儘管台灣在性別平等方面相對進步，但在數位世界中，女性仍然是數位性暴力的主要受害者。

婦援會呼籲，應有全面性的教育以降低數位性暴力事件的發生，且尊重他人的數位身體界線也是維護性別尊重和安全的關鍵，婦女節是反思婦女權益與性別平等的重要日子，各界應共同努力，促進性別平等，保護每個人的數位身體隱私權。（編輯：李亨山）1130307