桃園冬季埤塘鳥類調查 白尾八哥量增恐衝擊生態

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市野鳥學會今天公布112年度冬季埤塘鳥類調查結果，在樣區埤塘有40種、逾2萬隻次野鳥棲息，顯見埤塘是渡冬候鳥重要棲地；白尾八哥擠入前10多鳥種，引起對生態衝擊關注。

社團法人桃園市野鳥學會發布新聞稿表示，從去年11月到今年2月，進行每月1次的冬季埤塘鳥類同步調查，在81口樣區埤塘中，總共有40種、2萬533隻次的野鳥在埤塘棲息。

其中，雁鴨、鸕鶿、鸊鷈、秧雞及鷺科等水域野鳥就有30種、1萬1648隻次，顯見埤塘是渡冬候鳥相當重要的棲地。

桃園市野鳥學會指出，幾乎不會上岸的鳳頭潛鴨是桃園埤塘的代表鳥種，歷年都有上千隻次利用桃園埤塘過冬，這次調查也有2919隻次。

另外，一樣會潛水抓魚的鸕鶿有1254隻次，也創紀錄；名列國際自然保護聯盟紅皮書的青頭潛鴨、白眼潛鴨，桃園埤塘也都可看到；不過，外來入侵種的白尾八哥擠入前10多的野鳥，值得關注。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁指出，白尾八哥為強勢外來種，由於數量急遽增加，已經嚴重影響到本土冠八哥的生存。

劉義仁指出，埤塘的抽樣主要是取自ebird全球鳥類資料庫，篩選出曾有鳳頭潛鴨出現過10隻以上紀錄的埤塘總共55口，另結合桃園市政府水務局河川巡護隊提供與ebird不重複的26口總共81口。

他表示，為避免飛行能力強的候鳥在埤塘間移動重複計數，調查方式選定同天同時同步進行，每次都需動員近40名義工。（編輯：戴光育）1130310