環團籲下修屋頂光電裝設標準 提高再生能源

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（中央社記者張雄風台北12日電）內政部日前召開子法研商會議，300坪以上建物不分種類，需強制裝設太陽能板。地球公民基金會今天表示，若下修裝設標準為90坪，才能使設置普及，提高再生能源發電量。

地球公民基金會今天舉辦「屋頂光電先普及 地面光電減壓力 90坪新建物優先裝」記者會；呼籲內政府降調強制建物裝設太陽能板的門檻，由預設的300坪下修為90坪，使設置更普及。

根據「再生能源發展條例」，要求一定規模以上新、增、改建建物均須義務設置太陽光電。有關面積、設置比例及維護管理等規範，內政部日前召開子法研商會議，會中預計1000平方公尺（300坪）以上，不分建物種類，每20平方公尺（6坪）強制裝設1KW的太陽能板。

媒體報導，建商反映強制裝設可能導致建築成本增加進而墊高房價，且建物屋頂設備的發電量根本不具經濟規模效益。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞表示，若以台北市都更標準工程費計算，「鋼筋混凝土造、15層大樓」，90坪建物成本約為新台幣2.2億元，而光電每1KW成本以6萬估算，每6坪鋪設1KW，90坪建物約裝設15KW，約90萬元，僅占建物總造價0.4%（90萬/2.2億），若以每層樓3戶計算約45戶，售價影響幾乎可以忽略。

鄭泰鈞表示，90坪以上新、增、改建物，涵蓋全台新建物屋頂總面積約80%，若以90坪為設置太陽光電標準，可減少約220公頃土地種電面積；若以預設300坪為設置光電標準，僅減少約170公頃土地面積。

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀表示，六都用電佔全台7成，建物稠密的都市，更應藉此機會積極布建太陽能光電，減緩地面光電對於林地、農漁村的光電裝設的「綠綠衝突」。

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台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，俄烏戰爭引發全球能源危機，歐洲屋頂光電旗艦計畫便規範，在2026年前，所有新建公有建築及商業建築，只要可用樓地板面積大於250平方公尺（約76坪），都需裝設光電。

趙家緯進一步說明，與台灣人口、土地面積相近的荷蘭為例，就規範2025年開始，除了小於250平方公尺（約76坪）住宅建築以外，均需裝設屋頂太陽光電。（編輯：李亨山）1130312