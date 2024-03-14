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模里西斯遭毆船長返台 偕業者籲政府立法保障國人

2024/3/14 14:47（3/14 15:16 更新）
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台灣漁船「振銘洋368號」船長李致銘（右2）日前於模里西斯靠港時，因制止他船印尼籍船員吵鬧，遭5至8人毆打。李致銘返台後，14日與台灣鮪延繩釣協會舉行記者會，除盼加害者能負起法律責任，也希望政府立法障本國漁民權益。中央社記者黃郁菁攝 113年3月14日
台灣漁船「振銘洋368號」船長李致銘（右2）日前於模里西斯靠港時，因制止他船印尼籍船員吵鬧，遭5至8人毆打。李致銘返台後，14日與台灣鮪延繩釣協會舉行記者會，除盼加害者能負起法律責任，也希望政府立法障本國漁民權益。中央社記者黃郁菁攝 113年3月14日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）台灣漁船「振銘洋368號」船長日前在模里西斯遭他船印尼籍船員毆打，引發漁民對海上作業安全擔憂，受害船長李致銘今天偕同台灣鮪延繩釣協會要求政府制定法令保障台人海外安全。

李致銘表示，7日傍晚6時許聽到吵鬧聲，出言制止船員喧嚷打擾休息，引發從他船前來飲酒的印尼籍船員不滿，闖入船長室指控他辱罵，進而動手毆打，出手的有5至8人，檢視影片後確定全數為他船船員，當下有1名本船船員試圖阻止。

李致銘說船員錄製的影片中他承認有錯，是受暴力脅迫的結果，漁業署曾訪視李致銘管理的印尼船員，未曾聽聞他們對工作氣氛有不滿；針對他船船員的指控，他說僅會簡易印尼語，不知是否誤用冒犯字眼。

李致銘說當地印尼大使館事後聯繫上3名施暴印尼籍船員，已當面向他道歉，但李致銘盼加害者能負起法律責任，返台後已驗傷，將提出告訴。

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鮪延繩釣協會表示，漁業三法已嚴重失衡，外籍船員不滿有申訴管道，但資方權益鮮有保障，因此提出三點訴求，一是暴力零容忍，船上不容私刑，請政府透過外交管道協助受害者向施暴者追訴刑責；二是外籍船員打人又將影片上傳至網路宣揚，藐視台灣法令主權，請政府制定法律，保障台灣船員生命財產安全；三是與外籍船員來源國政府合作宣導違法後果，扼止脫序行為。

漁業署表示近日將指派專人前往模里西斯當地積極調查瞭解實情及訪談船員，調查結果若涉及暴力刑事犯罪部分將由司法機關進行偵辦，亦會就外交管道向本事件受害者提供司法協助。（編輯：陳仁華）1130314

#台灣
#漁業署
#模里西斯
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