農村好系列催74億產值 首支芒果酒獲國際評鑑2星

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農村水保署今天發表推動農村好系列多年來成果，包含好店、好物、企業化經營範例等，帶動新台幣74億元實銷產值；現場並展示全台首支青芒果釀造酒，獲2024年國際風味評鑑2星。

農業部農村水保署今天舉辦「農村，真．美．好『2024』農村好系列計畫聯合成果發表會」，彙整多年來推動、輔導發展的農村好物、好店、農村社區企業經營輔導計畫成果，現場並展出50件精選農產品。

農村水保署署長李鎮洋指出，農村好系列有3部分，首先是農村好物，已舉辦至第9屆，共選出393項產品，264家業者獲選，產品都用在地原物料生產，符合衛生安全法規、完整包裝標示等要求，由合法場域開發生產。

其次是民國105到112年輔導218家次執行「農村社區企業經營輔導計畫」，這些農社企升級發展、營收變好後，也回過頭來挺在地，112年回饋推動農村社區綠色照顧金額超過440萬元，與農村社區良性循環。

再者是111年到112年底執行「農村好店輔導計畫」，輔導了70家農村特色店家，農村水保署最多補助每家75萬元，店家自費一半，投資改造風格、優化場域等。

李鎮洋告訴中央社記者，這些年來推動農村好系列共支出4億元執行通路行銷，產生74億元實銷產值、提供7000多個工作機會，吸引2800名青農返鄉發展。這些好物同步拓銷出口，今年有4家業者，包含台南玉井聯興芒果、東山烘燥龍眼、製作茶品的高雄陳稼莊及南投百二歲，參展2024東京食品展，獲當地通路青睞。

今天現場展出的農村好物頗多聚焦在酒品、茶飲、咖啡上，包含產自阿里山果香豐富的咖啡、紅酒、蜂蜜鳳梨發酵酒、青芒果釀造酒、土窯柴焙桂圓琴酒、布魯貝莉啤酒、茶葉、清酒、柚子利口酒、鳳梨利口酒、咖啡蒸餾酒等。

來自枋山休閒農場的青芒果釀造酒，農場說明，是全台灣首支用青芒果釀造的酒，獲200多名國際知名主廚、品酒專家盲測，取得2024年國際風味評鑑（International Taste Institute）2星，開發此產品是希望在台灣芒果鮮果、冰品、飲料、果乾之外，再創新品。

談到創新，農村水保署並說，台南玉井聯興除了推出鮮果、冷凍真空包裝芒果，還委託具備冷凍乾燥技術業者，產製芒果凍果，可鎖住果香與酸甜風味。（編輯：陳政偉）1130315

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