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北市社會局科員涉販毒2大過免職 情節重大不給半薪
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旅遊團11人疑食品中毒就醫 南投衛生局稽查追因

2024/3/15 17:21（3/15 17:36 更新）
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有旅遊團14日到竹山紫南宮，團員中午在附近各自用餐，晚上在雲品溫泉酒店用餐，其中11人身體不適15日就醫，南投縣衛生局上午接獲埔里基督教醫院通報11人疑食品中毒，立即啟動調查，派員稽查雲品、紫南宮附近攤商。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月15日
有旅遊團14日到竹山紫南宮，團員中午在附近各自用餐，晚上在雲品溫泉酒店用餐，其中11人身體不適15日就醫，南投縣衛生局上午接獲埔里基督教醫院通報11人疑食品中毒，立即啟動調查，派員稽查雲品、紫南宮附近攤商。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月15日
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）有旅遊團昨天到竹山紫南宮，團員中午在附近各自用餐，昨晚入住雲品溫泉酒店並用餐，其中11人身體不適今天就醫，院方通報疑食品中毒，衛生局派員稽查雲品、紫南宮附近攤商。

南投縣衛生局今天上午接獲埔里基督教醫院通報共11名病患疑食品中毒就醫，衛生局立即啟動調查，派員至日月潭某酒店自助餐廳稽查，餐廳以自助取餐模式供應，稽查時現場已無食餘檢體，採集8件環境檢體、1件烹調用水送衛生福利部食品藥物管理署檢驗。

衛生局表示，不適民眾參加團體旅遊，14日午餐是在南投縣竹山鎮知名宗教景點自行用餐，衛生局針對團客提供的「自購午餐」攤商進行重點稽查及輔導。11名不適就醫團員經處置，今天下午全數出院。

衛生局指出，若證實為食品中毒，將依食品安全衛生管理法第15條、第44條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；責成業者落實食材驗收、貯存等環節，避免交叉污染，並重視水質衛生與員工健康衛生習慣，對於冷藏、加熱處理均應注意溫度控制。

雲品溫泉酒店表示，此團體昨天入住，昨晚在飯店用餐，今天凌晨部分團員反映身體不適，雲品今天上午協助團員就診，並安排館內護理師陪同，目前全面配合南投縣衛生局調查，並提供當天供應自助餐食物檢體送驗，同時進行環境衛生與廚房人員等相關檢驗。

雲品溫泉酒店表示，昨天晚間共279名顧客在同一餐廳用餐，雲品主動關心其他顧客是否有異狀，目前只有此旅遊團部分來賓身體不適，原因待檢驗，但若確認是雲品溫泉酒店因素將負起全責，以不辜負消費者長期對雲品的支持與信賴。（編輯：謝雅竹）1130315

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