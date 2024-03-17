三班護病比新制上路 北市聯醫加碼白班獎勵200元

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）解決護理人力短缺窘境，台北市立聯合醫院今天說，配合中央政策提供輪值護理人員夜班獎勵，還加碼提供輪值白班者每班額外新台幣200元，每位輪值護理師每月可加薪至少4200元。

行政院會去年通過訂定醫院護理人員夜班獎勵、三班護病比等12項策略計畫，其中夜班獎勵今年1月起實施、首波費用2月入帳；各層級醫院三班護病比標準則自3月上路。

台北市立聯合醫院發布新聞稿表示，為穩定護理人力，除配合中央，提供一般急性病房輪值護理人員小夜班每班550元、大夜班950元獎勵，今年起還增加發放輪值白班護理人員每班200元獎勵。

聯醫指出，對於急診、加護病房、開刀房、洗腎室、產房、安寧病房、精神慢性病房、附設護理之家及住宿式機構等單位的護理人員，同樣比照一般急性病房發放輪值三班獎勵，意即所有須輪值護理人員，每月皆可增加4200元至1萬9950元所得。

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聯醫進一步表示，若是每月包班大於15班的護理人員，小夜班每班津貼將增加至700元、大夜班1000元，加上依病房屬性調整的每月3000元至3500元工作津貼，新進護理人員月薪可達5萬7839元。

此外，聯醫表示，目前提供每次簽約2年、獎勵2萬元的留任獎金，正研擬調整為留任年數越長獎勵越多，同時持續努力提升薪資待遇及福利，盼延攬並留任優秀人才，共同守護市民健康。（編輯：方沛清）1130317