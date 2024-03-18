建中合作社苦撐5年宣布熄燈 師生掃貨、熱食部委外經營

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）受到禁用一次性餐具、外送興起等因素影響，北市建中合作社財務早已出現危機，熱食部委外營運則成為最後一根稻草，讓合作社決定在這學期結束後解散。

台北市教育局統計，截至112年學年度，全市280所中小學尚有63校成立員生消費合作社，由教職員自願加入社員並選出理、監事，主責合作社業務經營。

台北市立建國中學合作社成立近55年，設有第1賣場、第2賣場、熱食部、早餐部、文具部、理髮部及影印部，其中熱食部及早餐部原為主要收入來源。

不過，早餐部在104學年度因油煙等環境問題歇業，理髮部則在110學年度因員工退休關門，熱食部也在同年配合圍牆整建工程暫停營業，當時引發大批校友惋惜、重返校園品嚐青春。

校內教職員告訴中央社記者，由於水電、食材、人事等成本連年上漲，加上禁用一次性餐具後熱食部運作有困難、來客數下滑，還有販售商品限制、學生消費習慣改變等因素，合作社早在107學年度就面臨解散危機。

合作社當年在網站上公告，請求應屆畢業生捐出儲值消費卡餘額，試著彌補每年虧損約新台幣150萬元累積短絀，後來又收掉第2賣場、資遣1名員工、減少營業時間以節電，苦撐至今。

教職員指出，112學年度工程完工後，由於校方堅持將熱食部委外，不願恢復讓合作社經營，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，理監事因此決議辦理解散並清算，並在1月19日經社員大會投票通過，「收支無法平衡，所以沒辦法營業了，就這麼簡單」。

合作社影印部日前在「建中影印部—蘇姐」臉書粉絲專頁宣布停業消息，已畢業學長紛紛留言表達不捨，呼朋引伴要進行最後一次巡禮；高三曾同學則說，餅乾和冰只有合作社才賣，之後會少掉最方便的零食選擇，影印部一併裁撤影響也很大，最難過的是要與合作社大哥、大姐道別。

建國中學表示，針對學生需求較高的影印、文具及食品服務，將持續研議可以用哪些方式取代，也不排除引進便利商店，但學校畢竟是教學場域，且建中學生中午可外出，並不會因為合作社解散就無法滿足生活需求。

合作社工作人員透露，因為校內師生都知道要結束營業了，所以近期很多人來掃貨，購買即將絕版的鑰匙圈、保溫瓶、小書包等文創商品，這些品項已經沒有庫存，另外制服、後背包等則會保留一部分給即將入學新生。（編輯：方沛清）1130318