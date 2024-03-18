蔡總統：學術研究是國家創新基石、推動產業能量

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（中央社記者許秩維台北18日電）總統蔡英文今天表示，學術研究是國家創新的基石、推動產業進步的能量，她感謝國家講座、產學大師、學術獎等獲獎者，為台灣的產學和人才培育帶來豐碩成果。

教育部今天舉行第27屆國家講座、第6屆國家產學大師獎、第67屆學術獎頒獎典禮，獲獎者包括8名國家講座主持人、1名國家產學大師獎、17名學術獎得獎人，總統蔡英文、行政院長陳建仁擔任頒獎人。

蔡總統致詞時表示，今天是台灣學術界的重要盛事，她代表國家感謝所有得獎者的付出與貢獻，為台灣的學術研究、產學研發和人才培育帶來豐碩成果。

為了提升台灣的競爭力，蔡總統提到，政府持續投入高教預算，厚實大專的產學資源，讓優秀人才進入業界和學術界服務；在產學創新條例通過後，也鼓勵大學成立國家重點領域研究學院，現在已有11校、成立12個重點學院，超過400家企業投入。

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蔡總統指出，政府也推動高教深耕計畫、玉山計畫，並提升教育人員待遇，以強化國內外人才延攬與留任，未來將持續以國內大學的優勢領域發展，深化台灣與新興國家的互動與交流，為台灣開拓更多機會。

「學術研究是國家創新的基石、推動產業進步的能量。」蔡總統表示，她相信以台灣堅韌的學術實力， 一定能夠幫助台灣穩健前行；她也期許得獎者在專業研究之餘，也能傳承知識文化，培養下一代人才。（編輯：張雅淨）1130318