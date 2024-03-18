機器人教父傅立成獲國家講座 盼打造有溫度陪伴者

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（中央社記者許秩維台北18日電）有「台灣機器人教父」美譽的台大教授傅立成，投入陪伴照護機器人開發，希望打造有溫度的機器人，讓機器人更具同理心，成為長者最好的陪伴者，他今天獲頒國家講座主持人。

教育部舉行第27屆國家講座、第6屆國家產學大師獎、第67屆學術獎頒獎典禮，獲獎者包括8名國家講座主持人、1名國家產學大師獎、17名學術獎得獎人，總統蔡英文、行政院長陳建仁擔任頒獎人。

台灣大學電機工程系教授傅立成有「台灣機器人教父」美譽，投入人工智慧與機器人研究36年，近年更研發陪伴照護機器人管家，獲國家創新獎；他帶領台大人工智慧中心團隊將AI深度學習技術應用於長照醫療，獲頒國家講座主持人。

傅立成表示，「AI是打開機器人進入人類生活最重要的鑰匙」，他在2014年將AI導入社交機器人，近年更開發陪伴照護機器人管家，可以進行認知障礙測試和初步分析，提供早期的失智症檢測，同時還開發照片聊天和抒發情緒功能，能陪伴長者聊往事，若發現情緒不佳也能適時關懷。

「機器人要有溫度。」傅立成提到，他希望機器人不只會單純的問答，還能從人類的回答中察覺背後的需求，例如透過AI和大型語言模型提供適當提示，讓機器人的回覆更具有人性和同理心，也能成為長者最好的陪伴者。

台北科技大學特聘教授宋裕祺專長為建築工程、橋梁工程、地震工程和AI於結構工程的應用，他領銜開發建築物耐震能力評估系統，協助政府推動危老重建和加速都更，獲頒國家產學大師獎。

宋裕祺表示，耐震評估做得好，結構補強或拆除重建才有依據，能有效減少震災造成的人命傷亡，政府有了這些大數據，才能妥善擬定防災策略，協助民眾安居樂業。（編輯：管中維）1130318