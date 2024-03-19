統測7.5萬名考生創歷年新低 准考證3/20寄發

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（中央社記者許秩維台北19日電）113學年統一入學測驗將於4月下旬登場，總計約7.5萬人報名，比112學年減少逾5000人，也是歷年新低；統測准考證將於3月20日寄發。

技專校院入學測驗中心基金會今天發布新聞稿指出，113學年四技二專統一入學測驗訂於4月27日、28日舉行，二技統一入學測驗訂於4月28日舉行，四技二專暨二技准考證將於3月20日寄發，准考證上載明考試地點、應試時間等資訊。

根據測驗中心資料顯示，113學年四技二專統測有6萬9361人報名，比112學年少4620人；二技有6305人報名，比112學年少670人，113學年統測考生合計7萬5666人，比112學年減少逾5000人，也是歷年新低。

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統測試場全面開放使用冷氣，測驗中心表示，已完成申請「非冷氣試場」應試考生，不得以任何理由變更試場；冷氣開放屬服務措施，若考試進行中臨時發生冷氣無法使用狀況，將開啟門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。

測驗中心將於4月17日在網站公告統測考試地點等訊息，並於4月27日於各考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」，四技二專分區及二技分區公布時間分別為上午8時及下午2時，考生可提早抵達分區查詢確認位置。（編輯：陳仁華）1130319