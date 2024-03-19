戒菸就贏比賽開跑 男星指名攜舞蹈老師挑戰

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）2024戒菸就贏比賽開跑，全國20歲以上吸菸者與不吸菸親友，2人1組即起開放報名，成功戒菸就有機會抽中最高新台幣30萬元的獎金，藝人陳漢典擔任戒菸大使指名攜舞蹈老師挑戰。

戒菸就贏比賽今年邁入第22年，今年仍然維持「2人1組」參賽模式，即日起至4月底以前，1名戒菸者、1名見證人組隊，至「華文戒菸網」報名參賽，5月2日至29日確實不吸菸，首獎金額高達新台幣30萬元、還有6組可獲得6萬元獎金。

董氏基金會董事長張博雅今天在記者會表示，戒菸就贏比賽是世界衛生組織唯一曾經支持與贊助的成人戒菸計畫，據衛生福利部國民健康署委託調查，戒菸就贏比賽活動期間戒菸成功率高達7成5、1年後戒菸成功率平均約3成5。

吸菸導致每年800萬人死亡，戒菸效益幾乎是立即性，衛福部國健署長吳昭軍說，戒菸好處多，台灣有許多戒菸服務機構提供多元服務，也可撥打0800-636363免費戒菸專線，進行戒菸挑戰。另外，菸害防制法新法上路將滿1年，新興菸品行銷手段多變，是持續努力防制目標。

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擔任今年戒菸大使的陳漢典分享，身為「跳唱歌手」，跳舞不喘就是因為沒有吸菸，吸菸對運動表現影響大，雖然他不吸菸，但工作環境常飄菸味，這次不僅要當戒菸大使，他更要以見證人身分、帶著他的老菸槍舞蹈老師小宏一起參賽，「我願意站出來，我不願意妥協 。」

陳漢典說，曾動過戒菸念頭的民眾，多少會害怕失敗，除了善用多元戒菸服務資源，菸癮來時可以嘗試4招，包含深呼吸15次、喝1杯冷水、用力伸展身體或握拳及刷牙洗臉，呼籲為了自己及所愛的親人趕快戒菸。（編輯：李亨山）1130319