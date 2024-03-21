報復性出國潮稍趨緩 旅遊業布局包機搶客

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（中央社記者余曉涵台北21日電）旅遊業者觀察，今年報復性出國旅遊的熱潮稍微趨緩，團體滿團的時間較去年慢，但與COVID-19疫情前差不多，今年持續布局包機產品，尤其規劃推出高雄航線班機搶客。

根據交通部觀光署統計，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫開放邊境第1年，出現報復性出國旅遊熱潮，去年整年度共有1179萬5834人次出國旅遊。

旅遊業者旅天下董事長李嘉寅向媒體表示，今年報復性旅遊出國熱潮趨緩，雖然前3季仍迅速滿團，不過4月起的團體滿團狀況與去年同期相比，速度較慢一點，多了很多旅客是這個月才報名下個月出發的團。

旅天下表示，今年持續著重包機市場的日本北海道函館、東北花卷航線，首季載客率已經超過9成8，今年花卷包機再串飛仙台，航班從1週2班增至1週3班，機位提升5成外，也將規劃高雄出發的包機行程，搶攻南台灣出發的旅遊商機。

日本之外，東南亞將是今年重點。旅天下表示，除了台北出發赴越南峴港外，台中、高雄出發到峴港及泰國曼谷、韓國金浦等航線都將有包銷機位行程，並搭配中國籍航空公司東方航空推長程線旅遊產品。

燦星旅遊也主攻包機市場，除了攜手台灣虎航包機推出普吉島行程外，還有日本秋田、高知等包機行程。（編輯：管中維）1130321