花蓮21日晚間地震 機捷20列車約萬名乘客受影響

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園大眾捷運公司今晚表示，花蓮縣秀林鄉地震，機場捷運地震偵測系統顯示最大震度為3級，行控中心依標準作業程序進行巡檢，7時16分確認無異常後恢復自動駕駛，初步統計有20列車約萬名乘客受影響。

根據中央氣象署最新資訊，今晚6時49分發生芮氏規模5.3地震，地震深度20.2公里，震央位於花蓮縣政府西北方13.2公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮、南投、台中及宜蘭4級，新北市最大震度2級，台北市則為1級。

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桃捷公司晚間發表聲明表示，晚間6時50分，機場捷運地震偵測系統顯示最大震度為3級，桃捷公司行控中心立即啟動2-3級地震因應標準作業程序，指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速至每小時40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷公司指出，公司在晚間7時16分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，已恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計這次地震共20列車、約1萬名旅客受影響。（編輯：張銘坤）1130321