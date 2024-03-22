瑞典智庫ISDP成立台灣研究中心 推動北歐對台交流

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩22日專電）瑞典智庫斯德哥爾摩安全與發展政策研究所21日宣布成立斯德哥爾摩台灣中心，目標成為北歐區域與歐洲頂尖的台灣研究中心。

瑞典智庫斯德哥爾摩安全與發展政策研究所（Institute for Security and Development Policy, ISDP）21日在官方網站宣布成立斯德哥爾摩台灣中心（Stockholm Taiwan Center, STC）。

此中心由曾任職於駐瑞典代表處的柏瑞松（Agust Borjesson）出任執行長，去年曾造訪台灣的斯德哥爾摩安全與發展政策研究所所長施萬通（Niklas Swanstrom）也是成員之一。

新聞稿指出，斯德哥爾摩台灣中心的目標是成為北歐區域與歐洲研究台灣的領頭羊。斯德哥爾摩台灣中心將會致力於提供及時的政策研究與分析，並且辦理多面向的活動，給中心的受眾，包括政策制定者、實務工作者以及知識分子。

此外，台灣中心往後也將成為斯德哥爾摩安全與發展政策研究所中，針對台灣相關重要議題推動對話，不分政黨且獨立的平台。

斯德哥爾摩台灣中心的主要研究主題包括，台灣與北歐國家及歐洲的關係、台灣民主的發展、台海關係與安全議題、台灣在國際事務中的地位。然而，未來的研究並不會侷限於上述主題。

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台灣中心將是一年一度的台灣–北歐論壇（Taiwan-Nordic Forum）之主辦單位，該論壇將會輪流在斯德哥爾摩與台北進行，希望可以邀請來自台灣與北歐的專家、實務工作者、與政策執行者針對重要議題與共同利益進行高層級的交流。也希望能夠藉由此論壇進行重要討論並加深台灣、北歐的研究網絡。

除此之外，台灣中心也會舉辦「台灣講堂」（Taiwan Lecture Series）的線上會議，以及不定期的圓桌論壇，讓更多專家學者可以針對不同的主題進行討論。（編輯：陳慧萍）1130322