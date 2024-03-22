台中榮總與調查局簽署MOU 啟動資通安全聯防

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中榮總今天與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，透過雙方資安聯防合作，共同防範釣魚簡訊、釣魚網站蒐集個資或駭客滲透入侵。

詐騙與網路犯罪手法不斷翻新，台中榮總院長陳適安與調查局長王俊力代表雙方簽署MOU，將藉由情資分享達到預先強化資安防護作業。

陳適安表示，台中榮總是唯一2023年與2024年連續2年入選美國Newsweek雜誌「全球最佳智慧醫院」，除了不斷精進醫療技術與品質，守護國人的健康，也持續致力於資訊安全與反詐騙工作。

陳適安指出，自3月起已導入使用數發部推出的政府專屬「111短碼簡訊」，後續發給民眾的簡訊訊息，發訊號碼顯示為111，有助於辨識詐騙簡訊，只要中榮發出的簡訊發訊碼不是111，就是詐騙，一概不需要理會。

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陳適安說，中榮早已取得ISO 27001等國際資安認證，提供民眾使用的APP也通過最高等級行動資安認證作業並取得安全標章，以確保資訊安全。現在加強與調查局合作，藉助調查局近年偵辦電腦犯罪及網路駭侵案件的豐富經驗，一發現有惡意探測意圖，調查局轄下台中市調處將可立即介入並提供協助，即時協力防堵相關詐騙及犯罪。

王俊力表示，這次與台中榮總簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，即期望在醫療體系數位轉型的趨勢下，建構國家資安聯防機制及提升資安防護能力，同時落實總統蔡英文於「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」建立安全可信賴的智慧國家目標。（編輯：黃世雅）1130322