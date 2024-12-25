中榮攜手生物技術開發中心 聚焦智慧生醫、精準醫學

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中榮總今天與生物技術開發中心簽署合作備忘錄（MOU），將結合雙方專業資源與技術優勢，聚焦智慧生醫與精準醫學，推動藥物開發與商務合作。

生物技術開發中心董事長涂醒哲今天率領研發及商務團隊參訪台中榮總，並與台中榮總院長陳適安簽署合作備忘錄，涵蓋藥物開發及臨床試驗兩大核心，將結合雙方專業資源與技術優勢，聚焦智慧生醫與精準醫學，推動藥物開發與商務合作。

陳適安表示，雙方將打造一個醫療與產業無縫連結創新平台，促進新藥、新醫療器材及再生醫療技術的加速到位，造福更多患者。

陳適安指出，中榮113年通過衛福部計畫成為國家級卓越臨床試驗中心，而生技中心則擁有深厚研發技術與產業化經驗；這次合作不僅是中榮深化醫學研究與實務應用的重要里程碑，更展現台灣在智慧醫療與生技創新領域的潛力，透過整合彼此強項，能有效縮短醫藥從研發到臨床應用的轉化時間。

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涂醒哲表示，為進一步深化產業服務與資源整合的服務拓展，生技中心將於2025年設立南部辦公室，預計也在中部設立新服務據點，加速南台灣區域資源整合，擴大在地產學合作，為當地生技產業提供更多元支持。

涂醒哲認為，現在中部新服務據點與中台灣醫學龍頭的台中榮總緊密連結，提供更高效臨床試驗及技術服務，加速推動中台灣區域生醫產業發展，致力推進醫學科學研究，開發最新治療方法，讓研究成果轉化為實際臨床應用，提高患者治療效果及生活品質。（編輯：陳仁華）1131225