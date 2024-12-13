調查：6成民眾怕愛滋感染者 40多歲最了解又最怕

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（中央社記者曾以寧台北13日電）愛滋病現蹤台灣40年，紅絲帶基金會今天發布最新調查，75%民眾自認知道愛滋病毒傳播方式，但仍有近6成表示若日常周遭有感染者會感到害怕，其中40到49歲最了解又最害怕。

基金會顧問、公共衛生師李芳盈分析，推測是因40到49歲的中生代在學習知識時，剛好是愛滋病現蹤、大家都還在想搞清楚這個疾病的時候，且因當時愛滋病形象不好，患者的樣貌也相當可怕，因此讓他們留下可怕印象；年輕族群雖然沒有很了解，但因為愛滋病出現已久，也有治療藥物問世，因此較不害怕。

台灣在1984年12月發現第1例從美國入境的愛滋病患，至今年已邁向40年。紅絲帶基金會委託民調公司，以網路問卷與電話訪談方式，針對1275名18歲以上民眾，調查對愛滋病的了解程度及對愛滋感染者的態度，今天舉行記者會發表結果。

李芳盈簡報說明，調查結果發現，有75.3%受訪者表示知道愛滋病毒傳染方式，且70.4%受訪者了解愛滋病可透過穩定服藥控制，就像慢性病一樣；然而仍有56.9%的受訪者不清楚愛滋感染者在穩定服藥後可達成U=U（測不到病毒就不會傳染）。各族群中以60歲以上者最不了解愛滋。

對愛滋感染者態度方面，近6成受訪者表示，如果日常周遭有愛滋感染者，會因此感到害怕。不過仍有45.1%受訪者願意與感染者一起同桌吃飯，有58.6%願意與感染者一起工作；其中以18到29歲族群共餐、共事意願分別達62.5%、76%最高，感到害怕比率也僅5成。

值得注意的是，李芳盈指出，40到49歲民眾自認知道愛滋病毒傳染方式的比率破9成，知道愛滋經藥物控制可如慢性病的比率達87.9%，了解U=U的比率達53.6%，表現優於各年齡層。但同時仍有73.1%表示害怕日常周遭感染者，為各年齡層最高，共食、共事意願也僅高於60歲以上族群。

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紅絲帶基金會董事長涂醒哲表示，約20年前成立基金會，就是希望許台灣一個沒有愛滋的未來，如今每年新感染人數下降，但社會上最不缺少的就是歧視，因此盼給愛滋病患多一些尊重、少一些歧視，讓潛在患者願意檢查、減少一點感染風險，造成良性循環。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧說，今年統計到11月底，愛滋新感染者共有921人，相信隨著推廣U=U概念，可以降低對愛滋病患的歧視，因此明年愛滋防治工作重點將會是優先宣導、避免歧視。（編輯：管中維）1131213