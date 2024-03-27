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囊括國內外19設計獎 技職生高芯悅保送雲科大

2024/3/27 10:54
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（中央社記者許秩維台北27日電）從小喜歡塗鴉的高芯悅，依興趣選擇技職並發揮長才，獲得德國紅點設計獎等國內外19個廣告設計獎項，更以技優保送錄取雲科大。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，現年17歲的高芯悅，從幼兒園開始就喜愛畫畫，國三時遇到美術老師，了解到技職體系的課程可讓她一展長才，因此選讀景文高中廣告設計科，並投入國內外各項廣告設計比賽。

為厚實競賽實力，高芯悅放棄休閒娛樂、犧牲與家人朋友的相處時光，她蒐集並分析歷屆國內外廣告設計比賽的得獎作品，吸收各式各樣的設計美感，同時不斷跟指導教師蘇綉婕討論，持續精進自己的作品。

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從高一起到高三上學期，高芯悅和蘇綉婕老師合作拿下國內外19個廣告設計競賽獎項，包括德國紅點設計獎、時報金犢獎、全國高中職技藝競賽商業廣告類金手獎第1名等，憑藉這些傑出表現，高芯悅以技優保送商設類全國第3名佳績，錄取國立雲林科技大學設計技優專班。

高芯悅表示，自己就讀技術型高中後，從各項比賽學到實戰經驗，奠定進職場所需的專業能力，更養成按時完成任務的自律性和良好的做事態度，這些都是難能可貴的學習收穫和經驗，她也鼓勵學弟妹面對升學選擇時，關鍵就是要找到「興趣」所在。（編輯：李亨山）1130327

#雲科大
#德國紅點設計獎
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