網購偽禁藥氾濫 立委籲設專責單位解決亂象

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（中央社記者郭建伸台北28日電）藥師出身的民眾黨立委林憶君今天表示，網路販售偽禁藥頻傳，但食藥署面對氾濫現象，千篇一律稱網站設於境外，根本毫無作為。林憶君呼籲，食藥署應拿出魄力查緝，並設立跨部會專責單位，解決偽禁藥亂象。

林憶君今天偕台北市藥師公會理事長尹岱智、台中市藥師公會理事長陳振聲、藥師公會全國聯合會副秘書長鄭文柏、藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒舉行「杜絕網購偽、禁藥物，政府應建立查緝專責單位」記者會。

李懿軒指出，目前台灣網路偽禁藥現象氾濫，民眾在網路上就能購買國外進口藥物並到超商取貨，但這些藥品沒有經過衛福部核准，也沒有中文仿單、標示，無法從包裝盒得知成分是否有藥效，嚴重威脅民眾用藥安全。

李懿軒指出，根據食藥署統計，去年查獲網路違法販售藥品共計1478件，其中62件違規屬於境外網站，但實際狀況可能更多，每位民眾都可能成為偽禁藥受害者。他比喻，網路通路就如同賣藥的地下電台，但食藥署查緝網路通路的力度遠不及查緝賣藥電台，食藥署應拿出魄力，禁絕偽禁藥的網路販售通路。

尹岱智表示，未經政府核可的藥物可能無藥效，甚至傷害民眾健康，政府應有更積極管制作為；民眾從國外帶進未經核准藥品在網路販售，不論真偽，都屬於藥事法規定的禁藥，民眾應避免觸法。

陳振聲指出，依法僅有核准登記的藥商、藥局得兼營乙類成藥的網路販售，其他藥品皆不得在網路販售，但目前網路上充斥許多壯陽藥、減肥藥、安眠藥銷售通路，恐買到假藥，民眾千萬不要在網路上購買相關處方藥品。

林憶君指出，近期多起食安事件引發民眾恐懼，食藥署面對網站販售偽禁藥，千篇一律稱網路設於境外毫無作為，民眾吃藥只能自求多福。

林憶君呼籲，政府應成立跨部會專責單位，查緝網路偽禁藥，而食藥署也應拿出魄力勇於承擔，為全民用藥權益把關。（編輯：翟思嘉）1130328